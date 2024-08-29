ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Паралимпиада в Париже: как выступит эстонская пловчиха Сюзанна Каул?

Утренняя программа на Delfi TV начинается в 10.30 и заканчивается в 13.30. Каул выйдет на старт в 11.57.

Вечером Delfi TV покажет финальные заплывы. Финал на дистанции 50 м вольным стилем среди женщин в классе S10 начнется в 20.43.

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