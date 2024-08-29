Сегодня состоится историческая жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов 2024/25

В турнире, который впервые пройдет в новом формате, примут участие 36 клубов.

Перед жеребьевкой они распределены по корзинам следующим образом:

Корзина 1: „Реал Мадрид“, „Манчестер Сити“, „Бавария“, „ПСЖ“, „Ливерпуль“, „Интер“, „Боруссия“ Дортмунд, „РБ Лейпциг“, „Барселона“;

Корзина 2: „Байер“, „Атлетико“, „Аталанта“, „Ювентус“, „Бенфика“, „Арсенал“, „Брюгге“, „Шахтер“, „Милан“;

Корзина 3: „Фейеноорд“, „Спортинг“, ПСВ, „Динамо“ Загреб, „РБ Зальцбург“, „Лилль“, „Црвена Звезда“, „Янг Бойз“, „Селтик“;

Корзина 4: „Слован“ Братислава, „Монако“, „Спарта“ Прага, „Астон Вилла“, „Болонья“, „Жирона“, „Штутгарт“, „Штурм“, „Брест“.

Формат турнира: В новом формате Лиги чемпионов каждая команда сыграет по два матча с клубами из каждой корзины, что даст 8 противников и 8 матчей. Команды будут проводить по 4 домашних и 4 выездных игры, с случайным распределением матчей. Команды из одной страны не встретятся.

Плей-офф: 8 лучших команд по итогам общего этапа выходят напрямую в плей-офф. Команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыковых матчах, а клубы с 25-го по 36-е завершат участие в турнире.

Расписание: Общий этап начнется 17-19 сентября 2024 года и завершится 29 января 2025 года.

Жеребьевка: Жеребьевка общего этапа пройдет сегодня в Монако с использованием компьютера, чтобы ускорить процесс и избежать сложности ручной жеребьевки.

Финал: Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе „Альянц Арена“ в Мюнхене.

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