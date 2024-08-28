Полиция просит помощи в поисках мужчины

25 августа близкие мужчины сообщили полиции, что с четверга, 22 августа, не видели и не могут связаться с Андресом. Предполагается, что он покинул дом вечером 22 августа. Так как в его доме нет принадлежащей ему лодки, то мужчина мог выйти на ней в море.

Полиция с помощью морских спасателей начала в воскресенье вечером поиски мужчины и его лодки. К операции был привлечен дрон и волонтеры на квадроцикле.

В 13.30 понедельника на острове Лийалайд была найдена лодка, принадлежащая пропавшему мужчине. На самом острове мужчину не нашли. С помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны была осмотрена морская территория вокруг места, где была найдена лодка, но, к сожалению, мужчину найти не удалось.

Андрес ростом примерно 165 см, тучного телосложения. У него короткие волосы, но в области лба и макушки он лысеет. Возможно, на нем была надета спортивная кофта синеватого цвета, однако остальная одежда неизвестна.

Полиция просит всех, кто видел мужчину с 22 августа или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112. Если вы заметили в прибрежной зоне или на воде в упомянутом районе что-то, что могло бы указывать на пропавшего мужчину, просьба также сообщить об этом в полицию.

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