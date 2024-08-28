ВИДЕО | В таллиннском районе Нымме горела автомастерская

Сегодня в 15:59 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Вильяндиском шоссе в Нымме горит автомастерская. На вызов выехали 3 профессиональных и 3 добровольческих спасательных отряда.

В здание вошло подразделение, которое может работать в условиях задымления. Пресс-секретарь Спасательного департамента Сийм Палу сообщил RusDelfi, что тушение пожара идет в двух направлениях: часть команды на крыше занимается тушением и вскрытием конструкций, а другая часть внутри защищает помещение от дальнейшего распространения огня.

„На данный момент второй этаж здания огнем не затронут. – сообщает Палу – Водоснабжение обеспечено с помощью гидранта на месте. В настоящее время основные очаги пожара ликвидированы, проводится вскрытие конструкций для обнаружения и устранения оставшихся очагов“.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Пожар был потушен в 17:36. Спасатели предполагают, что он начался во время проведения сварочных работ.

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