Социал-демократы прочат Юлианне Юрченко пост старейшины Ласнамяэ, но она пока не ушла из Центристской партии

Юлианна Юрченко была старейшиной Ласнамяэ с февраля 2022 года, когда у власти была Центристская партия и мэр Михаил Кылварт. В апреле Кылварту выразили вотум недоверия, и центристы отправились в оппозицию. Тогда Юрченко также пришлось покинуть пост главы района.

По данным на 15:00 среды, Юрченко все еще была членом Центристской партии. Ряды центристов она пополнила 18 декабря 2008 года.

Юрченко (34 года) окончила Эстонский университет предпринимательства „Майнор“ по специальности „Управление бизнесом“, а также „Управление персоналом“ в качестве второй специальности.

С 2019 по 2022 год работала советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу. А с 2016 по 2019 год была заместителем старейшины Пыхья-Таллинна.

В новой коалиции, в которую входят Партия реформ, социал-демократы, Isamaa и Eesti 200, должность старейшины Ласнамяэ была зарезервирована за соцдемами. В мае Социал-демократическая партия выдвинула на этот пост Татьяну Лаврову, но вскоре она, после волны критики от других коалиционных партий, отказалась от этого предложения.

„Богатый опыт работы“

Мадле Липпус, лидер таллиннских социал-демократов, предлагает региональному отделению выдвинуть кандидатом в старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко, которая занимала эту же должность до смены власти весной.

„Присоединение Юлианны Юрченко к социал-демократам - важное дополнение к нашей сильной команде. У нее богатый опыт работы в городской системе Таллинна, в последнее время - в должности старейшины Ласнамяэ. Она знакома со многими жителями Ласнамяэ и знает, что их волнует и чего они ждут. Я верю, что опыт и знания Юлианны помогут ей добиться успеха на посту старейшины“, - написала Липпус в пресс-релизе.