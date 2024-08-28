Социал-демократы прочат Юлианне Юрченко пост старейшины Ласнамяэ, но она пока не ушла из Центристской партии(8)
Юлианна Юрченко была старейшиной Ласнамяэ с февраля 2022 года, когда у власти была Центристская партия и мэр Михаил Кылварт. В апреле Кылварту выразили вотум недоверия, и центристы отправились в оппозицию. Тогда Юрченко также пришлось покинуть пост главы района.
По данным на 15:00 среды, Юрченко все еще была членом Центристской партии. Ряды центристов она пополнила 18 декабря 2008 года.
Юрченко (34 года) окончила Эстонский университет предпринимательства „Майнор“ по специальности „Управление бизнесом“, а также „Управление персоналом“ в качестве второй специальности.
С 2019 по 2022 год работала советником-руководителем секретариата центристской фракции в Рийгикогу. А с 2016 по 2019 год была заместителем старейшины Пыхья-Таллинна.
В новой коалиции, в которую входят Партия реформ, социал-демократы, Isamaa и Eesti 200, должность старейшины Ласнамяэ была зарезервирована за соцдемами. В мае Социал-демократическая партия выдвинула на этот пост Татьяну Лаврову, но вскоре она, после волны критики от других коалиционных партий, отказалась от этого предложения.
„Богатый опыт работы“
Мадле Липпус, лидер таллиннских социал-демократов, предлагает региональному отделению выдвинуть кандидатом в старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко, которая занимала эту же должность до смены власти весной.
„Присоединение Юлианны Юрченко к социал-демократам - важное дополнение к нашей сильной команде. У нее богатый опыт работы в городской системе Таллинна, в последнее время - в должности старейшины Ласнамяэ. Она знакома со многими жителями Ласнамяэ и знает, что их волнует и чего они ждут. Я верю, что опыт и знания Юлианны помогут ей добиться успеха на посту старейшины“, - написала Липпус в пресс-релизе.
„Ласнамяэ завоевал мое сердце, и в роли старейшины необходимо решить множество вопросов - будь то ремонт Петербури теэ, строительство Таллиннской больницы, долгожданный бассейн для жителей, проекты по улучшению среды проживания. С началом учебного года для многих жителей Ласнамяэ самым важным вопросом является то, как сделать переход на эстонский язык обучения как можно более плавным. Это очень нужный переход, но сложная реформа. Чтобы сделать его успешным, необходимо приложить усилия на всех уровнях. За лето правительство республики внесло ряд правильных и необходимых изменений, которые помогут ласнамяэским школам лучше справиться с переходом“, - сказала Юлианна Юрченко.
„Я активно сотрудничала с учебными заведениями Ласнамяэ в прошлом и планирую продолжать это делать. Я хочу поддержать ласнамяэские школы, учеников и родителей в процессе перехода. Сегодня в Таллинне уже разработана целая программа по организации перехода, и если в процессе общения с родителями появятся идеи, как помочь осуществить переход на эстонский язык, мы сможем реализовать эти дополнительные меры“, - добавила она.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.