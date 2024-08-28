СЕГОДНЯ на DELFI TV | Зрелищная церемонии открытия Паралимпийских игр-2024

Церемонию открытия Паралимпийских игр будут комментировать Индрек Петерсоо и член исполкома ЭПК, а также бывший паратлет Алар Ыйге. Церемонии открытия и закрытия также будут транслироваться одновременно на канале ETV.

Помимо соревнований с участием эстонских спортсменов, Delfi TV будет транслировать и другие захватывающие дисциплины Паралимпийских игр в Париже, которые продлятся до 8 сентября. Все трансляции будут доступны зрителям бесплатно благодаря сотрудничеству с Министерством культуры Эстонии и компанией Levira.

Полное расписание трансляций Delfi TV смотрите ЗДЕСЬ. Эстонию представляют пять параспортсменов: пловцы Матс Топкин, Робин Ликсор и Сюзанна Каул, метатель диска Эгерт Йыесаар и триатлонистка Лаура-Лийс Юурсалу.

Церемония открытия Паралимпийских игр станет первой в истории, проведенной вне стадиона, подобно церемонии открытия Олимпийских игр. Участники пройдут по Елисейским полям до площади Согласия, где их будут приветствовать около 65 000 зрителей.

На Паралимпийских играх в Париже будет разыграно больше медалей, чем на Олимпийских играх 2024 года, с учетом разнообразия параспортивных классификаций и адаптаций. Игры включают новые медальные соревнования и особые форматы для нескольких видов спорта, обеспечивая участие примерно 4 400 спортсменов из 180 национальных паралимпийских комитетов.

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