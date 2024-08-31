Пярнуское шоссе могло бы стать летом местом, где царит дух Европы, но Таллиннской транспортный департамент воспротивился этому(8)
В начале года Центр градостроительных компетенций Таллинна выступил с идеей создать на Пярнуском шоссе современную летнюю улицу. Идея заключалась в том, чтобы проверить, смогут ли простые изменения вдохнуть жизнь в участок шоссе между площадью Вабадузе и кинотеатром „Космос“. Однако из-за противодействия Таллиннского департамента транспорта в этом году проект летней улицы не был реализован, пишет Delfi Roheportaal.
Как пояснил автор решения, архтектор-градостроитель Яак-Адам Лоовеэр, концепция летней улицы заключается в том, чтобы на лето с помощью простых решений реорганизовать пространство, добиться компромисса в распределении пространства, причем не за счет автомобилей, так как для них будут предусмотрены места для остановки и парковки, а для коммерческого транспорта и курьеров возможность останавливаться. Это станет возможным, если на улице будет на одну полосу движения меньше, то есть общественный транспорт и автомобили будут двигаться по одной полосе. „Учитывая общее количество транспорта , одной полосы движения будет достаточно“, - сказал Лоовеэр.