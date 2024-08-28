ГРАФИКИ | Объем строительства во втором квартале сократился на 4%

Строительные предприятия Эстонии построили в целом на 994 миллиона евро, из них зданий построено на 602 миллиона евро и сооружений — на 392 миллиона евро. По сравнению со вторым кварталом прошлого года зданий было построено почти на одну десятую меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т. п.) — на 2% больше.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Мерике Синисаар, наибольшее влияние на местный строительный рынок снова оказало сокращение объемов строительства зданий. „Строилось меньше новых зданий, также проводилось меньше ремонтных и реконструкционных работ зданий. Объем строительства сооружений практически остался на уровне прошлого года (вырос на 1%)“, — пояснила Синисаар.

Объем строительных работ у эстонских предприятий, действующих за рубежом, сократился в сравнении со вторым кварталом прошлого года на 16%. Сокращение объемов там также произошло в основном за счет строительства зданий. Доля строительных работ, выполненных в зарубежных государствах, составляла 7% от общего объема строительства, годом ранее — 8%.

Согласно данным регистра строений, было выдано 1221 разрешение на эксплуатацию новых жилых помещений, что на 42% меньше, чем во втором квартале прошлого года. „Хотя наибольшая доля новых жилых помещений по-прежнему находится в многоквартирных домах, с каждым кварталом увеличивается и число частных домов. Больше всего новых жилых помещений в этот раз было построено в близлежащих к Таллинну волостях“, — уточнила Синисаар.

Разрешение на строительство было выдано на постройку 1641 жилого помещения, что почти в два раза больше, чем в тот же период годом ранее. По-прежнему самым предпочитаемым типом жилья был многоквартирный дом.