Непартийное поведение: нарвского активиста Михаила Паншина исключили из Центристской партии единогласно

По поводу поддержки Марии Юферевой-Скуратовски Паншин сказал, что это была личная поддержка, а не политическая. Он продолжит высказывать свое мнение в онлайн-пространстве. „Я останусь самим собой, а Центристской партии желаю добиться поставленных целей и всех благ“, - сказал Паншин RusDelfi.

Ранее Михаил Паншин написал в своем профиле в фейсбуке, что он сожалеет о таком решении руководителей партии. „До последнего надеялся, что с приходом нового руководителя в Нарве, в округе, я, как член правления смогу работать эффективнее на благо города и партии с новой командой“, - писал бывший центрист. Он состоял в партии с марта 2021 года.

На заседании возникли споры, несколько членов партии выступили в поддержку активиста, например, Анастасия Куклина, но проголосовали все единогласно за исключение Паншина из рядов партии.

Центрист Андрус Тамм пояснил, что Михаил Паншин постоянно вредил имиджу Центристской партии в социальных сетях и публично оскорблял Председателя партии, членов правления округа и других однопартийцев, которые были ему неприятны. „Мы предоставим это решение Центральному бюро“, - сказал Тамм.

Михаил Паншин известен в Нарве как блогер, который активно ведет группу в социальных сетях, а также как организатор или инициатор различных акций протеста и пикетов. Например, за отставку Каи Каллас, за отстаивание интересов Солдинской школы.

Михаил считает, что его решили исключить за критические высказывания в адрес некоторых действий правительства, в том числе за поддержку мнения бывшего директора Таллиннской школы по интересам Тондираба Сергея Пчелкина. А также за критику председателя Центристской партии Кылварта. „Центристская партия тем и отличается от других, что в ней ещё имеют место быть критика и разные мнения. Мы ж не КПСС, и где-то внутри есть вера в партию, но только не с такими лидерами“, - писал на своей странице Паншин 6 августа. В частности, в последние дни Паншин активно критиковал Михаила Кылварта за союз партии с Яаком Мадисоном.

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