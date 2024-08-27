Полиция ищет пропавшую в Таллинне Валентину. Она может быть в опасности(8)
Вчера в полицию сообщили, что из расположенного в Таллинне Ируского дома попечения ушла 83-летняя Валентина, у которой есть трудности с передвижением.
Женщина сказала соседу по комнате, что идет домой, но в Таллинне она самостоятельно не ориентируется. Поэтому у близких есть основания считать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Рост Валентины - примерно 160 см, она среднего телосложения, у нее седые волосы. Когда она уходила, на ней была белая шляпка, длинная пестрая кофта, темные штаны и белая обувь. Женщина говорит по-русски.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении женщины или кто ее видел, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.
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