Полиция ищет пропавшую в Таллинне Валентину. Она может быть в опасности

Женщина сказала соседу по комнате, что идет домой, но в Таллинне она самостоятельно не ориентируется. Поэтому у близких есть основания считать, что ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Рост Валентины - примерно 160 см, она среднего телосложения, у нее седые волосы. Когда она уходила, на ней была белая шляпка, длинная пестрая кофта, темные штаны и белая обувь. Женщина говорит по-русски.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении женщины или кто ее видел, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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