Новости Эстонии
26.08.2024, 21:13

В новом учебном году за парты сядут на 1000 учеников больше. Но через несколько лет их число будет снижаться

 
Товары для школы
Товары для школы
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

В наступающем учебном году в школу пойдут на 1000 учеников больше, чем в предыдущем, но через несколько лет их число начнет снижаться, пишет rus.err со ссылкой на министра образования и науки Кристину Каллас.

За школьные парты в этом году сядут 165 000 детей, что на 1000 учеников больше, чем в прошлом году. По словам министра образования Кристины Каллас, такая тенденция роста числа учащихся наблюдается уже несколько лет и в будущем еще несколько лет продолжится.

„У нас увеличивается количество учеников в Таллинне, где их довольно много, в Тарту и в Пярну. А в остальных частях Эстонии, наоборот, учеников становится меньше. Это значит, что там нам надо объединять школы, а в Таллинне, Тарту и Пярну строить дополнительные. С 2027-2028 годов количество учеников вновь начнет снижаться“, – сказала министр.

В первый класс в этом году пойдут 15 000 детей.

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