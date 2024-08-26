В новом учебном году за парты сядут на 1000 учеников больше. Но через несколько лет их число будет снижаться

За школьные парты в этом году сядут 165 000 детей, что на 1000 учеников больше, чем в прошлом году. По словам министра образования Кристины Каллас, такая тенденция роста числа учащихся наблюдается уже несколько лет и в будущем еще несколько лет продолжится.

„У нас увеличивается количество учеников в Таллинне, где их довольно много, в Тарту и в Пярну. А в остальных частях Эстонии, наоборот, учеников становится меньше. Это значит, что там нам надо объединять школы, а в Таллинне, Тарту и Пярну строить дополнительные. С 2027-2028 годов количество учеников вновь начнет снижаться“, – сказала министр.

В первый класс в этом году пойдут 15 000 детей.

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