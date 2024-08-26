В ДТП в Раквере погиб мотоциклист

Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в городе Раквере в Ляэне-Вирумаа на улице Папиару поступило в Центр тревоги в 7:52 утра.

По данным звонившего, мотоцикл Yamaha вылетел с дороги и врезался в столб. Мотоциклист погиб на месте.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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