ЧП и криминал
26.08.2024, 08:51

В ДТП в Раквере погиб мотоциклист

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня утром в ДТП в городе Раквере погиб мотоциклист.

Сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в городе Раквере в Ляэне-Вирумаа на улице Папиару поступило в Центр тревоги в 7:52 утра.

По данным звонившего, мотоцикл Yamaha вылетел с дороги и врезался в столб. Мотоциклист погиб на месте.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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