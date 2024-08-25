Карл Якоб Хейн, дебютировавший в испанской высшей лиге в понедельник, снова выйшел в стартовом составе „Вальядолида“ в выездном матче против мадридского „Реала“.

Несмотря на тактическое доминирование мадридского „Реала“ в первом тайме, они не смогли создать серьезных угроз воротам „Вальядолида“. Самый опасный момент возник на 9-й минуте, когда Килиан Мбаппе, звездный нападающий хозяев, вышел на ударную позицию, но Карл Якоб Хейн блестяще спас свою команду. В результате команды ушли на перерыв с ничейным счетом 0:0.

На 50-й минуте мадридский „Реал“ открыл счет в домашнем матче против „Вальядолида“. Федерико Вальверде пробил мощным ударом со штрафного низом, и мяч, слегка изменив траекторию после рикошета от стенки, влетел в дальний нижний угол ворот. Карл Якоб Хейн, несмотря на попытку, не сумел спасти свою команду от пропущенного гола.

„Вальядолид“ начал новый сезон с победы над „Эспаньолом“ (1:0), а действующий чемпион Испании, мадридский „Реал“, в первом матче сыграл вничью с „Мальоркой“ (1:1). В предстоящем матче против „Вальядолида“ „Реалу“ не помогут дисквалифицированный Менди и травмированный Джуд Беллингем.

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