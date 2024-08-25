Папа Римский подверг критике решение о запрете УПЦ в Украине

„Никто не делает зла из-за того, что молится. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виноват в этом, но нельзя считать злом то, что он молился“, – сказал Франциск, добавив, что верующим надо позволить молиться в той церкви, которую они считают своей. „Пожалуйста, пусть ни одна христианская церковь не будет упразднена прямо или косвенно: церкви не следует трогать“, – сказал папа Римский, призвав молиться „за мир“. Он также отметил, что „с болью следит за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации“.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, в День независимости Украины, подписал принятый ранее Верховной Радой законопроект. Он запрещает в стране деятельность РПЦ, а также религиозных организаций, управляемых из страны, которая осуществляет агрессию против Украины. Эта формулировка, по мнению украинских властей, относится к Украинской православной церкви, ранее известной как Украинская православная церковь (Московского патриархата). Организации дано девять месяцев на то, чтобы доказать, что она не связана с Москвой.

В УПЦ заявляют, что церковь уже независима от Москвы, решение об этом было принято вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Однако официально церковь не объявляла об автокефалии. Украинские власти, проанализировав документы, пришли к выводу, что УПЦ по-прежнему связана с Россией. Кроме того, в отношении ряда её иерархов и священников были возбуждены уголовные дела по подозрению в сотрудничестве с Россией.

В Украине нередко критикуют папу Римского за его высказывания по вопросу о войне. Франциск, осудив российское вторжение, прямо не сказал о вине России и её руководства в развязывании войны. Он также призывает к мирным переговорам, в том числе и за счёт уступок со стороны Украины. В то же время, на официальном уровне Киев воздерживается от резкой критики Святого Престола. Президент Украины Владимир Зеленский в июне в ходе визита в Италию встречался с папой.

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