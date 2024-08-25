ПРЯМОЙ ЭФИР | Лучшие триатлеты из Эстонии и других стран завершают борьбу на чемпионате Европы IRONMAN 70.3. Кайди Кивиоя удерживает 5-е место

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На чемпионате Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне в серии PRO в составе сборной Эстонии по триатлону выступят Кайди Кивиоя, Хенри Ряппо, Кевин Вабаорг, Ринель Пиус и Карл Мелль. Кевин Вабаорг также объявил, что это его последнее соревнование в качестве профессионального триатлониста.

Среди лучших в мире триатлона в сегодняшней PRO-серии примут участие Кэт Мэтьюз (Великобритания), Майя Стейдж Нильсен (Дания), Элс Виссер (Нидерланды), чемпион Европы прошлого года и победитель IRONMAN 70.3 Tallinn Питер Хермерик (Нидерланды) и многие другие.

В стартовом списке чемпионата Европы IRONMAN 70.3 в Таллинне также значатся такие известные личности, как актриса Элина Пяхклимяги, бывший премьер-министр Таави Рыйвас, телеведущий Ханнес Хермакюла, бегун Роман Фости, политик Юрген Лиги, актер Андреас Мельтс и член правления PÖFF Микк Гранстрем. Тележурналист Калев Круус преодолеет всю дистанцию.

В чемпионате Европы IRONMAN 70.3 примут участие 1500 спортсменов и 140 команд, наибольшее количество участников из Эстонии, Великобритании и Финляндии. Воскресные соревнования IRONMAN 70.3 являются частью чемпионатов Европы, Эстонии, Латвии и Литвы.

Серия IRONMAN 70.3 Tallinn PRO стартовала в 9 утра на Штромке. Забег в возрастных группах IRONMAN 70.3 Tallinn начался в 10.30. Спортсмены проплывут 1,9 километра, затем проедут 90,1 километра на велосипеде и пробегут 21,1 километра. Церемония награждения начнется в 19.30 в Unibet Arena.

Ознакомьтесь с изменением движения и маршрутов гонок!

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