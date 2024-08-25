В Белгородской области при обстреле погибли пять мирных жителей и 12 пострадали

При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое детей, рассказал Гладков. Госпитализированы девять пострадавших — двое детей и семеро взрослых. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

По словам губернатора, в поселке повреждены 10 частных домов, два коммерческих объекта и четыре легковых автомобиля. Также поврежден газопровод, из-за чего без газа остались поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, повреждены линии электропередачи.

Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о „теракте“.

Гладков опубликовал в своем телеграм-канале несколько фотографий, снятых в поселке Ракитное после обстрела.

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