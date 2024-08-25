Израиль начал наносить удары по территории Ливана

„В рамках самообороны для устранения этих угроз ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане, откуда „Хезболла“ планировала совершать нападения на израильское гражданское население“, — заявил пресс-секретарь армии Израиля Даниэль Хагари.

После того, как военные начали наносить удары по Ливану, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на следующие 48 часов. Международный аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы.

Как ожидается, в ближайшее время кабинет безопасности Израиля намерен провести экстренное заседание.

Вскоре после заявления ЦАХАЛ „Хезболла“ сообщила, что начала крупномасштабную атаку на Израиль посредством дронов.

В заявлении в телеграм-канале движения сказано, что „Хезболла“ таким образом дает „первоначальный ответ“ на недавнее убийство в Бейруте командира своего военного крыла.

По данным ЦАХАЛ, в сторону Израиля из Ливана было запущено более 150 дронов и ракет. Пресс-служба „Хезболлы“ приводит вдвое большее число, сообщает Би-би-си.