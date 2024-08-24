24.08.2024, 10:59
ФОТО и ВИДЕО | Ironman Tallinn: победу одержал датчанин. Эстонский спортсмен в топ-10(32)
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В забеге на полную дистанцию приняло участие около 1000 спортсменов. Субботний IRONMAN Tallinn также включал в себя чемпионаты Финляндии и Литвы.
Победителем Ironman Tallinn в этом году стал датчанин Магнус Вестергор, финишировавший за 8:39.23. Второе и третье места заняли представители Финляндии. Сантери Ханнинен пересек финишную черту вторым (+5.39), а Даниэль Кивилохкаре - третьим (+7.23). Лучшим из эстонцев стал Райт Ляэнеметс, занявший седьмое место (+12,32).
Воскресный IRONMAN 70.3 станет частью чемпионата Европы, Эстонии, Латвии и Литвы.
Точное расписание найдете здесь.
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