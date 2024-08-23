ВИДЕО | 35-я годовщина Балтийской цепи: Алар Карис встретился с президентом Латвии на границе двух государств

Президент Эстонии поделился воспоминаниями о Балтийской цепи.

„Наша семья - Сирье, я и двое моих сыновей - стояли где-то между Нуйа и Лилли, потому что до этих населенных пунктов в цепочке было так много людей, что не могли там поместиться. Я помню чувство гордости, что происходит что-то очень важное и мы тоже здесь. Что-то такое можно пережить очень редко, может быть, только один раз в жизни“, - сказал Алар Карис.

Он добавил, что сотни тысяч эстонцев, латышей и литовцев, стоящих в Балтийской цепи, протянувшейся от Таллинна до Вильнюса, показали всему миру, как покоренные народы душой и телом рвутся к свободе и независимости своих стран.

По словам Кариса, сплоченность сделала нас в три раза сильнее.

„Для меня большая радость и честь сегодня вместе с вами вспоминать нашу общую борьбу за нашу свободу. 35 лет назад здесь проходил Балтийский путь. Цепь из людей длиной в 600 километров соединила Таллинн, Ригу и Вильнюс. Эта общая демонстрация наших трех народов, автором идеи которой был Народный фронт Эстонии, акция, уникальная в мировой истории и по-прежнему непревзойденная акция“, - отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевич, выступая перед присутствующими на пограничном пункте Латвии и Эстонии Унгурини-Лилли.

„Взявшись за руки, почти два миллиона эстонцев, латышей и литовцев выступили против советского оккупационного режима. Мы напомнили миру о потерянной свободе стран Балтии и преступлениях, совершенным тоталитарным режимом. В тесном единстве наши народы выразили готовность бороться за демократию и восстановление независимости своих стран“, - сказал гпрезидент Латвии.

По словам Ринкевича, „сплоченность трех народов Балтии и глубокая вера в свободу стали важной движущей не только для восстановления суверенитета Эстонии, Латвии и Литвы, но и для разрушения коммунизма в Европе“.