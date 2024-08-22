Эксперт: цены на скандинавскую древесину поднялись, и это очень благоприятно для эстонской промышленности

По словам Рауля Кадару, в прошлом году цена на необработанную древесину в Финляндии и Швеции в некоторых случаях была процентов на десять ниже, чем в Эстонии. „Скандинавский сектор недвижимости упал сильнее, и местные производители древесины продавали свои излишки даже в убыток. К настоящему времени, с одной стороны, скандинавские деревообрабатывающие заводы сократили своё производство, а с другой стороны, местные проекты развития недвижимости там начали понемногу оживать. Спрос и предложение пришли в равновесие, и цены вернулись к нормальному рыночному уровню“, – охарактеризовал текущую ситуацию Кадару и добавил, что это тенденция благоприятна для деревообрабатывающей промышленности Эстонии.

„Предприятия деревообрабатывающего сектора зарабатывают на объёмах, маржа у них низкая, поэтому разница в 10 процентов — это очень большая разница. К настоящему времени цены на древесину в Скандинавии и Эстонии выровнялись, и Puumarket, как большинство эстонских предприятий, торгующих в розницу, предпочитает местную продукцию“, – добавил Кадару.

„Если объёмы строительства снизятся, это, конечно, отразится на производителях материалов из древесины, но, похоже, худшее время для отрасли уже позади. В прошлом году многие производители древесины и деревообрабатывающие предприятия понесли убытки, но, похоже, объём заказов начал понемногу восстанавливаться, и некоторые лесопилки снова работают в несколько смен“, – сказал Кадару.

„Сейчас цены на древесину на 30-40% ниже максимальных, которые были на пике несколько лет назад. При этом затраты на производство материалов из древесины выросли как с точки зрения энергии, так и с точки зрения рабочей силы, поэтому, чтобы это компенсировать, возможна небольшая коррекция цен в четвёртом квартале. В то же время, конкуренция сейчас чрезвычайно жёсткая, и, как следствие, серьёзного повышения цен не предвидится“, — добавил Кадару.