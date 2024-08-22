ВИДЕООПРОС | „Лицо вроде как знакомое“: знает ли русскоязычное население Эстонии нового члена Центристской партии Яака Мадисона(19)
В четверг бывший политик EKRE, депутат Европарламента Яак Мадисон вступил в Центристскую партию. Журналист RusDelfi узнал у жителей Ласнамяэ, знают ли они Мадисона и что о нем думают.
Мадисон вступил в Центристскую партию на фоне текущей политической реальности и чтобы по итогам следующих выборов Рийгикогу можно было бы сформировать сильное консервативное правительство. Но как восприняли жители Таллинна нового центриста и разделяют ли они его видение?
„НЕТ!“ - был ответ на вопрос, знают ли люди Яака Мадисона, его ценности и политическое видение.
Немногие сейчас сильно погружены в политику и не многие успевают следить за последними новостями, поэтому, какой курс возьмет Центристская партия и как это повлияет на жизнь горожан, ответить тяжело: „Надо спросить у Кылварта“, - ответил опрашиваемый мужчина.
Набрав нужное количество голосов и получив мандат в Европарламенте, Яак Мадисон покинул ряды партии EKRE, в который состоял с 2015 года. По приглашению Михаила Кылварта Яак Мадисон посетил летние дни Центристской партии, а после вступил в ее ряды.
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