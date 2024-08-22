ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях. Ляэнеметс: православные храмы закрывать не будут

Пресс-конференцию открыл глава МВД Лаури Ляэнеметс. Он сообщил, что правительство занимается тем, что было согласовано в коалиционном договоре - сокращение расходов в министерствах, бюджетный процесс и т.д. Лето эту работу не остановило.

Правительство одобрило на сегодняшнем заседании шесть пунктов повестки дня. В честности, правительство занималось распределением обязанностей министров.

Ляэнеметс также коснулся нового названия ЭПЦ МП. Он повторил свои слова, сказанные вчера порталу Delfi, и вновь отметил, что новое название ЭПЦ МП, скорее всего, не будет акцептировано. „Правительство хочет, чтобы изменение названия не было лишь косметическим“, - сказал министр. „В то же время мы подтверждаем, что все церковные здания в Эстонии в любом случае останутся открытыми, их никто не хочет закрывать, и люди должны иметь возможность посвятить себя своей вере“, - подчеркнул министр внутренних дел.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, комментируя вступление бывшего видного бывшего члена EKRE и депутата Европарламента Яака Мадисона в Центристскую партию (ЦП), сказал, что теперь СДП становится единственной левой политической силой Эстонии.

Далее министр экономики и промышленности Эркки Кельдо рассказал о решениях правительства экономического характера, касающихся промышленности: инвестициях и др.

Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста рассказала о процессе разработки правовой регуляции в сфере искусственного интеллекта. „Позиция Минюста в том, что мы ищем четкие правовые возможности, чтобы защищать права и свободы людей в свете развития искусственного интеллекта“, - сказала она и остановилась на ситуации по этому вопросу в Европейском союзе. Она также отметила важность развития цифровых навыков и дигитальной грамотности населения Эстонии. В этой сфере подготавливается международная конвенция, которая вскоре будет подписано в Литве.