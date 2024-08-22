Полиция ищет 45-летнего Танеля

Вчера, вечером 21 августа, в 17:00 45-летний Танель покинул свой дом в Раквере и до сих пор не вернулся домой. Родственники не могут связаться с мужчиной с тех пор, как он ушел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Последний раз мужчину видели вчера вечером в деревне Уку волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа. Вероятно, мужчина передвигается пешком. Полиция искала Танеля в том районе, где его видели в последний раз, а также воспользовалась помощью служебной собаки, но пока не нашла мужчину.

Рост Танеля около 180 см, у него крепкое телосложение, светлые короткие волосы. Мужчина может быть одет в темную одежду (точная одежда неизвестна).

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом в центр экстренной помощи по номеру 112.

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