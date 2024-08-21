ВИДЕО | Всего один населенный пункт, пустые дороги и готическая церковь. Каково это - жить на острове в Эстонии?

Остров находится недалеко от материка, и с него любопытно наблюдать, как два парома беспрерывно курсируют на материк и обратно. А иногда в гавань заходят небольшие яхты и рыбацкие лодки - сам порт небольшой. Тут есть терминал, где можно посидеть в ожидании парома или купить билеты. Но людей в нем практически не бывает. Во-первых, паромы ходят почти каждые полчаса, а во-вторых, уже давно все закупаются через интернет. Это - эстонский остров, третий по величине в стране среди более чем полутора тысяч островов.

Остров сам по себе небольшой, примерно 200 квадратных километров. Это что-то вроде обычного города средней руки. То есть весь остров можно пересечь минут за 20 из любой точки острова в любую точку острова на автомобиле. Хоть с севера на юг, хоть с запада на восток. Но большая часть местного населения пользуется велосипедом. И когда я только переехал на этот остров. Это был 2018 год, лето, я, к удивлению местных, не умел ездить на велосипеде. Естественно, они посчитали, что это ненормальная ситуация. Парню 25 лет, он не умеет ездить на велосипеде. В общем, через 2 дня я уже катал на велосипеде: на хутор, с работы, в магазин. Да, в конце концов, на пляж. В общем, этот остров у меня по большей части ассоциируется с каким-то спокойствием.

Машин и движения на дорогах здесь практически нет. Исключение - одна дорога, по которой время от времени проезжает целая колонна машин. То в одну сторону, то в другую. Этот остров соединен дамбой с еще одним островом , самым крупным в Эстонии - Сааремаа. Поэтому большая часть тех людей, с кем я шел паромом, просто проехала остров транзитом. Поэтому 2 раза в час через остров проезжают вереницы автомобилей. Сааремааская дамба является одной из важнейших достопримечательностей островной Эстонии. Ее протяженность составляет 3,5 километра. На отдельных участках дамбы оборудовано несколько карманов для временной остановки автомобилей. В камышах местных заливов живут сотни перелетных птиц, наблюдать за которыми всегда интересно.