ВИДЕО | Всего один населенный пункт, пустые дороги и готическая церковь. Каково это - жить на острове в Эстонии?
Муху — третий по величине остров Эстонии, размером с небольшой город. Является частью Моонзундского архипелага Балтийского моря. Как и соседние острова, Муху малоплодороден и жизнь тут размерена и спокойна. На острове есть сосновые леса, а на побережье — заросли тростника. Видеоблогер Юлиус прожил здесь несколько месяцев и теперь делится воспоминаними о своем опыте.
Остров находится недалеко от материка, и с него любопытно наблюдать, как два парома беспрерывно курсируют на материк и обратно. А иногда в гавань заходят небольшие яхты и рыбацкие лодки - сам порт небольшой. Тут есть терминал, где можно посидеть в ожидании парома или купить билеты. Но людей в нем практически не бывает. Во-первых, паромы ходят почти каждые полчаса, а во-вторых, уже давно все закупаются через интернет. Это - эстонский остров, третий по величине в стране среди более чем полутора тысяч островов.
Остров сам по себе небольшой, примерно 200 квадратных километров. Это что-то вроде обычного города средней руки. То есть весь остров можно пересечь минут за 20 из любой точки острова в любую точку острова на автомобиле. Хоть с севера на юг, хоть с запада на восток. Но большая часть местного населения пользуется велосипедом. И когда я только переехал на этот остров. Это был 2018 год, лето, я, к удивлению местных, не умел ездить на велосипеде. Естественно, они посчитали, что это ненормальная ситуация. Парню 25 лет, он не умеет ездить на велосипеде. В общем, через 2 дня я уже катал на велосипеде: на хутор, с работы, в магазин. Да, в конце концов, на пляж. В общем, этот остров у меня по большей части ассоциируется с каким-то спокойствием.
Машин и движения на дорогах здесь практически нет. Исключение - одна дорога, по которой время от времени проезжает целая колонна машин. То в одну сторону, то в другую. Этот остров соединен дамбой с еще одним островом , самым крупным в Эстонии - Сааремаа. Поэтому большая часть тех людей, с кем я шел паромом, просто проехала остров транзитом. Поэтому 2 раза в час через остров проезжают вереницы автомобилей. Сааремааская дамба является одной из важнейших достопримечательностей островной Эстонии. Ее протяженность составляет 3,5 километра. На отдельных участках дамбы оборудовано несколько карманов для временной остановки автомобилей. В камышах местных заливов живут сотни перелетных птиц, наблюдать за которыми всегда интересно.
На Муху живет чуть больше полутора тысяч человек. Но на острове есть всего одна деревня, в которой живет всего лишь 2 сотни жителей. Это одновременно столица и центр острова. Единственный населенный пункт, который привычен нам - несколько улиц и дома, стоящие близко друг к другу. Небольшие огороды, школа и церковь. Большая часть деревни – это привычные для островов деревянные дома всех видов и типов. Как старые, больше похожие на летние дома, так и более современные.
Но несмотря на 21 век, на эстонских островах, как нигде в другом месте Эстонии, сохранили традицию заборов и стен из полевых камней. Такие камни находили при распашке полей и складывали вдоль границ участков. И поля распаханы, и заборы готовы. А сейчас, для продолжения традиций, камни уже приходится искать. Самое известное сооружение острова – церковь Катарины, построенная в 13 веке. Рядом с ней можно увидеть старинные надгробия и кресты, вросшие в землю. Церковь Катарины считается одним из ярчайших образцов ранней готики и признана красивейшей постройкой на эстонских островах. Церковь построена мастерами со шведского острова Готланд и первоначально выполняла также защитную функцию. За такими стенами и укрыться, и отсидеться можно.
Раньше у церкви был огромный дуб – символ и самое старое дерево. Но очередной шторм свалил его. Как мне рассказывали, теперь все деревянные скамьи или деревянные скульптуры в деревне сделаны из него. Необычное решение. А еще у школы даже есть именная скамья в память об учительнице, которую все любили. Да, школа, детский сад, спортивный зал – все это находится в этой деревне. На полторы тысячи жителей вполне достаточно, причем все это в приличном состоянии.
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