Новости Эстонии
21.08.2024, 11:35

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Вечером Эстонию накроют ливни, температура значительно снизится

 
Наводнение в Тойла в 2004 году
Наводнение в Тойла в 2004 году
ФОТО: MARKO MUMM | Delfi Meedia

В среду температура воздуха поднимется до 24 градусов, но в ближайшие дни станет значительно холоднее. Ожидаются дождь, сильный ветер и гроза.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в среду влияние области высокого давления уменьшится и со стороны Балтийского моря, двигаясь на северо-восток, приблизится область низкого давления с нестабильной воздушной массой. До полудня без осадков, местами облачно. Днем в западной и южной Эстонии усилится облачность, местами пройдут дожди. Вечером более сильный дождь придет с юго-запада и распространится на северо-восток. В некоторых местах грозы и проливные дожди. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

В ночь на четверг (22.08) область низкого давления с дождями и грозами переместится со стороны Балтийского моря на северо-восток Эстонии. В то же время возле Аландских островов развивается новый субциклон, ожидаются проливные дожди. Ветер, повернув на юго-запад и запад, усилится. Температура воздуха ночью 12..17°С, днем - ​​16..20°С.

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