ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Вечером Эстонию накроют ливни, температура значительно снизится

По данным Агентства по охране окружающей среды, в среду влияние области высокого давления уменьшится и со стороны Балтийского моря, двигаясь на северо-восток, приблизится область низкого давления с нестабильной воздушной массой. До полудня без осадков, местами облачно. Днем в западной и южной Эстонии усилится облачность, местами пройдут дожди. Вечером более сильный дождь придет с юго-запада и распространится на северо-восток. В некоторых местах грозы и проливные дожди. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 19..24°С.