Первая ракетка мира по теннису сдал две положительные допинг‑пробы, но избежал дисквалификации

Следы метаболита клостебола были обнаружены в двух допинг-пробах, взятых у 23-летнего Синнера во время соревнований на турнире ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе в марте. Это вещество помогает наращивать мышцы и восстанавливаться после тяжелых тренировок.

Согласно заявлению Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), Синнер избежал дисквалификации, поскольку запрещенное вещество попало в его организм случайно. Физиотерапевт теннисиста Джакомо Нальди использовал безрецептурный спрей (доступный в Италии), содержащий клостебол, на свою собственную кожу для лечения небольшой раны, а затем проводил ежедневные массажи и спортивную терапию Синнеру, что привело к непреднамеренному проникновению вещества через кожу.

„Янник ничего не знал об этом, а его физиотерапевт – что использовал средство, содержащее клостебол. Физиотерапевт работал с Янником без перчаток и касался различных повреждений на коже“, – заявила команда итальянца в пресс-релизе.

В качестве единственного наказания итальянский теннисист лишится всех рейтинговых очков и призовых денег, которые он заработал на турнире ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

Синнер, который в настоящее время занимает первое место в мировом рейтинге в мужском одиночном разряде, в начале года завоевал дебютный титул чемпиона турнира „Большого шлема“ в карьере. Недавно он стал чемпионом „Мастерса“ в Цинциннати (США).

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