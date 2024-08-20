МНЕНИЕ | Депутат Рийгикогу — Герассименко: С такими „защитниками“ врагов не нужно

Высказывание члена правления Ида-Вируского отделения социал-демократов Марка Герассименко о том, что Центристская партия превращается в правоконсервативных популистов, которым не стыдно сотрудничать с националистом, центрист Владимир Архипов считает забавным обвинением. Депутат назвал эти слова искажением политической реальности Эстонии. Напомним, что Марк Герассименко выразил свое мнение в ответ на статью Михаила Кылварта и ультраправого евродепутата Яака Мадисона, в которой они призывают все оппозиционные силы объединиться, чтобы через два с половиной года к власти могла прийти коалиция, которая будет стоять за благополучие народа, местное предпринимательство, энергетическую безопасность и развитие региональной политики.