Полиция разыскивает 25-летнюю Фаину из Ласнамяэ

Сегодня утром стало известно, что Фаина ушла из дома в Ласнамяэ 18 августа, и с тех пор её местонахождение неизвестно. Родные не смогли связаться с ней, и её местонахождение остаётся неопределённым. Девушка может находиться как в Таллинне, так и в Тарту.

Файна ростом 155 см, стройная, у неё розовые волосы до плеч. На её теле есть татуировки, а также пирсинг в языке. При уходе из дома она была одета в тёмно-серые джинсы, чёрные ботинки на шнуровке, чёрный кожаный жакет. Также у нее был чёрный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел её или знает её местонахождение, сообщить по телефону экстренной службы 112.