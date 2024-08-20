В Ида-Вирумаа юный лихач на BMW проигнорировал ПДД — итог: авария и госпитализация пассажирки

В 17:05 в Кивиыли произошла авария рядом с домом по адресу Пийри, 4.

18-летний водитель BMW 530D на перекрёстке равнозначных дорог не уступил дорогу приближающемуся справа - и как следствие имеющему преимущество автомобилю Audi A5. За рулем Audi находилась 56-летняя женщина. В результате аварии 19-летняя пассажирка BMW была доставлена в больницу для обследования.

В 19:18 произошла авария в Кохтла-Ярве возле дома номер 8 на улице Пыхья аллеэ. 42-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление электросамокатом и врезался в припаркованный автомобиль Honda CR-V. Самокатчик был доставлен в больницу.

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