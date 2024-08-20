ВИДЕО | Женщина и мужчина впервые сразились на ринге. Поединок закончился удушающим приемом

Скандал разгорелся еще во время дуэли взглядов, когда Джонс (181 см) решил поцеловать в губы гораздо более высокую Габи Гарсию (188 см). Бразильянка обругала соперника на португальском и английском и заявила, что он „пересек черту“.

Поединок прошел по правилам грэпплинга, где австралиец Крэйг Джонс, несмотря на то, что был легче своей соперницы Габи Гарсии на 14 кг, одержал уверенную победу. Во втором раунде он завершил схватку удушающим приемом. После боя Гарсия отметила, что очень благодарна за возможность принять участие в этом уникальном поединке.

„Ты замечательный человек. Ты забавный и с этого момента один из моих лучших друзей“, — заявила Гарсия после поражения.

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