За сутки в Таллинне зафиксировано несколько ДТП с участием самокатчиков и моноколесников

19 августа 2024 года в Таллинне произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В 20:29 на улице Тоомпуйестеэ, 37, 21-летний мужчина на электросамокате, двигавшийся по велосипедной дорожке, столкнулся с автомобилем Škoda Kamiq, за рулем которого находился 28-летний водитель. Самокатчик был доставлен в больницу. Согласно предварительным данным, у автомобиля был зеленый сигнал светофора. Обстоятельства происшествия уточняются.

В 21:20 на улице Пярну мнт, 303, 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на электросамокате фирмы Tuul врезался в павильон автобусной остановки Вызу и упал. Самокатчик был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.

В 22:59 на улице Мустакиви теэ, 21а, 42-летняя женщина на электросамокате Bolt, двигавшаяся по парку Тондираба, не заметила лежащие на земле искусственные кочки, врезалась в них и упала. Самокатчица была доставлена в больницу.

В 13:59 авария произошла на улице Эдала, 37. 54-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E280 при выполнении правого поворота столкнулся с 35-летним мужчиной, ехавшим на моноколесе по велосипедной дорожке. Пострадавший был госпитализирован.

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