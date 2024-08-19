Вратарь сборной Эстонии дебютирует в европейской топ-лиге

На прошлой неделе 22-летний Хейн переехал в Испанию, подписав контракт с „Реал Вальядолидом“ на один год на условиях аренды. Несколькими неделями ранее он продлил контракт с лондонским „Арсеналом“.

„Реал Вальядолид“ начинает сезон с домашнего матча против „Эспаньола“ на стадионе „Нуэво Хосе Соррилья“. Главный тренер команды Пауло Пеццолано принял решение выпустить в стартовом составе эстонского вратаря Карла Якоба Хейна, который дебютирует в Ла Лиге.

Начало матча в 20.00 по эстонскому времени.

До настоящего момента только три эстонских футболиста выступали в пяти ведущих европейских лигах: Март Поом в Англии, Рагнар Клаван в Германии и Англии, и Георги Тунев в Италии. При этом ни один эстонский игрок до сих пор не играл в высших лигах Испании и Франции. Дебют Карла Якоба Хейна за „Реал Вальядолид“ в Ла Лиге станет историческим событием, открывшим эстонским футболистам путь в испанский чемпионат.

В прошлом сезоне „Вальядолид“ выступал во втором дивизионе Испании, но теперь, благодаря второму месту, сыграет в Ла Лиге. Лучшее место, которое они занимали в высшей лиге - 4-е. Этого результата они добились в сезоне 1962/63. До этого сезона они в последний раз играли в высшей лиге в сезоне 2022/23, заняв 18-е место и опустившись во второй дивизион.

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