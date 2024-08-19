19.08.2024, 17:47
„Радио Maximum“ заменит „Народное радио“: его возглавит бывший руководитель „Народного радио“
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора выдал новые лицензии на оказание радиоуслуг. В результате конкурса вместо „Народного радио“ на волне 100.00 fm с этого года появится „Радио Maximum“. RusDelfi поговорил с руководителем радиостанции о новом проекте.
Новую радиостанция возглавит Дмитрий Красильников, который сам 13 лет руководил „Народным радио“. Последние года его фирма Baltic Media Network OÜ занималась развитием интернет порталов, недвижимостью и рекламной деятельность. Официально в фирме работает один человек - Дмитрий Красильников.
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