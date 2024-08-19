„Радио Maximum“ заменит „Народное радио“: его возглавит бывший руководитель „Народного радио“

Новую радиостанция возглавит Дмитрий Красильников, который сам 13 лет руководил „Народным радио“. Последние года его фирма Baltic Media Network OÜ занималась развитием интернет порталов, недвижимостью и рекламной деятельность. Официально в фирме работает один человек - Дмитрий Красильников.

Многим знакома радиостанция „Мaximum“ по работе в России. По словам руководителя нового проекта, будущее название радиостанции и программы „Радио Maximum“ на территории Эстонии никаким образом не связаны с российской одноименной радиостанцией. Российская станция принадлежит медиахолдингу „Русская медиагруппа“, председатель совета директоров - Владимир Киселёв. Он поддержал вторжение России в Украину и предложил премию для военных за подбитые танки „Леопард-2“.