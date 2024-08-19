ЧП и криминал
19.08.2024, 11:16

Полиция разыскивает 15-летнего юношу

 
15-aastane Kevin-Richard
15-aastane Kevin-Richard
ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Кевина-Рихарда, который ушел из дома в Рапламаа и до сих пор не вернулся.

Юноша покинул свой дом в волости Кохила, Рапламаа, 27 июля и с тех пор не появлялся. В последний раз полиция разговаривала с ним по телефону 15 августа, но его точное местонахождение установить не удалось, и встретиться с ним не получилось. В настоящее время неизвестно, где находится Кевин-Рихард и с кем он проводит время, но предполагается, что он может находиться в Таллинне, где у него есть друзья и знакомые.

Рост Кевина-Рихарда 181 см, он стройного спортивного телосложения. У него короткие светло-коричневые волосы с легким рыжеватым оттенком. Челка длинная и закрывает глаза.

Полиция просит всех, кто видел Кевина-Рихарда или знает, где он может находиться, сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.

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