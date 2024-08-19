19.08.2024, 10:55
Полиция ищет пропавшего 87-летнего мужчину
Родственник мужчины сообщил, что 87-летний Калев покинул свой дом в Тарту и неизвестно, куда он мог отправиться. Ночью полиция проверила территорию вокруг дома мужчины, берег Эмайыги и канала Анне. Найти мужчину пока не удалось. Телефона у него с собой нет.
Калев около 173 см, имеет худощавое телосложение. У него седые волосы. Когда вышел из дома, возможно, был одет в синие джинсы и темно-синие спортивные кроссовки.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по номеру 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.