МАГАТЭ: Запорожская АЭС стала менее безопасной после удара беспилотника

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшилась после удара беспилотника, который упал на дорогу рядом с ее территорией. Об этом в субботу, 17 августа, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовано на официальном сайте агентства.

„Мы вновь наблюдаем эскалацию угроз ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции. Я по-прежнему крайне обеспокоен и вновь призываю все стороны к максимальной сдержанности...“, - заявил Гросси. По данным МАГАТЭ, взрывчатка, которую принес БПЛА, сдетонировала примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи. Кто именно запустил снаряд, в то же время, не сообщается. В агентстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Также не было задето оборудование АЭС, однако была повреждена дорога между двумя главными воротами электростанции.

МАГАТЭ следит за ситуацией близ Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии ранее сообщало, что также следит за сообщениями о военных действиях вблизи Курской атомной электростанции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с соответствующим комментарием на фоне утверждений российской стороны, что на станции были обнаружены осколки и, предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе - в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

В МАГАТЭ напомнили, что два энергоблока Курской АЭС находятся в остановленном состоянии, два - в рабочем, еще два - на стадии строительства.

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