В результате ДТП в Харьюмаа погиб 17-летний юноша

Сегодня, 18 августа, около четырех часов утра в Центр тревоги поступило сообщение о тяжелом ДТП в деревне Лауласмаа в Харьюмаа.

„По предварительным данным, автомобиль Volkswagen, которым управлял 17-летний подросток, двигался в сторону Таллинна со стороны Лауласмаа, когда по неизвестной причине вылетел с дороги и врезался в дерево“, - рассказала оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Леа Бяренсон. 17-летний молодой человек, находившийся в автомобиле в качестве пассажира, скончался на месте от полученных травм. 17-летний молодой человек, находившийся за рулем, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Двое молодых людей находились в автомобиле одни и были пристегнуты ремнями безопасности. Авария произошла на извилистой дороге, где максимальная допустимая скорость составляет 90 км/ч. На месте ДТП дорога была сухой.

Полиция выясняет, что привело к такому трагическому происшествию.

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