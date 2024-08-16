ФОТО | IRONMAN Tallinn повлечет за собой временные изменения в дорожном движении

В субботу, 24 августа, с утра до 17:30, а также в воскресенье, 25 августа, с утра до 16:30 будет прервано движение автобусов № 62. Автобусы № 27, 36 и 61 будут направлены в объезд. Между Харкуярве и Оя теэ откроется временная автобусная линия № 77.

С утра субботы, 24 августа, до 19:30 воскресенья, 25 августа, автобусы № 8, 21, 21B, 37, 41, 41B и 42 будут направлены в объезд.

В связи с ограничениями дорожного движения и изменением маршрутов общественного транспорта во время соревнований расстояние до остановки может увеличиться, поэтому следует запастись временем, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Следует учитывать, что направленные в объезд автобусы будут ходить по свободному графику. Во время объезда автобус будет останавливаться на всех остановках маршрута (если не указано иное). Информация о графиках движения, временных маршрутах и остановках доступна на сайте.

В субботу, 24 августа, с 6:00 до 17:30 и в воскресенье, 25 августа, с 8:30 до 16:30 для движения будет закрыт участок Палдиского шоссе между улицей Туулевески и виадуком Хааберсти. Отрезок Палдиского шоссе между виадуком Хааберсти и улицей Астангу будет закрыт 24 августа уже с 4:00 и 25 августа – с 6:30. Также будут закрыты обозначенные на карте дороги Харьюского уезда (см. приложение).

В связи с тем, что в этих местах будет проходить беговая дистанция, 24 августа до полуночи в направлении из города будут закрыты перекрестки Палдиского шоссе и Вабаыхумуузеуми теэ, Палдиского шоссе и улицы Мыйза, а также улицы Мыйза и Вабаыхумуузеуми теэ. В воскресенье, 25 августа, эти же перекрестки будут закрыты до 19:30. Также во время соревнования будет закрыта велодорожка между школой Рокка-аль-Маре и улицей Рандла. Движение будет оперативно открываться сразу по завершении соревнования и удалении средств организации дорожного движения.