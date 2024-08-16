Завтра состоится 52-й забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте
В субботу, 17 августа, можно будет принять участие в LII забеге Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте. Состоятся также лесной и детский забеги.
LII забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте стартует и финиширует на территории водоочистной станции по адресу Ярвевана теэ, 3. Уже в 20-й раз в программу забега включен лесной забег длиной 4,1 км, которой проходит в основном по лесу у озера Юлемисте.
„52-й забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте – соревнование с глубокими традициями, которое проходит в санитарно-защитной зоне у озера Юлемисте. Эта территория находится под особым надзором и охраной, поскольку озеро является нашим основным источником питьевой воды – мы производим чистую питьевую воду почти для 500 000 жителей Таллиннского региона“, – сказал исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев. Он добавил, что санитарно-защитная зона подразумевает ряд строгих ограничений, но в Tallinna Vesi поддерживают здоровый образ жизни и рады помочь раз в год организовать уникальное оздоровительное мероприятие на прибрежной территории. В то же время организаторы забега просят всех участников мероприятий с пониманием и вниманием отнестись к деликатной специфике местности.
Под пристальным наблюдением район санитарно-охранной зоны озера Юлемисте открывается для посетителей в особых случаях – для традиционного забега и в рамках дней открытых дверей, чтобы познакомить с водоочисткой, при этом гарантируется, что нагрузка на окружающую среду прибрежной зоны не будет слишком велика.
17 августа день соревнований откроется детскими забегами на территории водоочистной станции Юлемисте, забеги стартуют в 11 часов. Участие в детских забегах бесплатное, требуется предварительная регистрация (на месте с 10 часов).
Старт лесного забега Tallinna Vesi у Юлемисте будет дан в 11.50, а основное состязание, LII забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте, начнется в 12. Подробнее о забегах можно узнать здесь и в фейсбуке.
По сложившейся традиции озерных забегов LII забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте и в 2024 году завершает серию Озерных забегов Maru. В каждом из первых трех этапов серии, проводимой спортивным клубом Stamina, приняли участие 175 озерных бегунов, которые набирали баллы в LIII забеге вокруг озера Харку, во II забеге вокруг водохранилища Паункюла и в XLIII забеге вокруг озера Пюхаярве.
Представитель спортивного клуба Stamina Урмо Райенд обещает на Юлемисте захватывающую борьбу за общую победу в серии. Среди мужчин в статусе лидера серии на старт выйдет Яанус Калласте, который с общим временем трех забегов в 1:31:01,2 всего на восемь секунд опережает идущего вторым Берта Типпа. Так что победитель серии Озерных забегов Maru определится на трассе длиной 13,7 км вокруг озера Юлемисте.
Наряду с лесными и озерными бегунами у озера Юлемисте ожидаются любители прогулок, в том числе скандинавских.
Для детей в спортивном центре на водоочистной станции Юлемисте будет работать мастер-класс по легкой атлетике, на котором под руководством опытных тренеров дети смогут испытать себя в различных видах легкой атлетики. Детей также порадуют пузырных дел мастера и талисман Tallinna Vesi Тильгу.
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