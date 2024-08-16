Завтра состоится 52-й забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте

LII забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте стартует и финиширует на территории водоочистной станции по адресу Ярвевана теэ, 3. Уже в 20-й раз в программу забега включен лесной забег длиной 4,1 км, которой проходит в основном по лесу у озера Юлемисте.

„52-й забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте – соревнование с глубокими традициями, которое проходит в санитарно-защитной зоне у озера Юлемисте. Эта территория находится под особым надзором и охраной, поскольку озеро является нашим основным источником питьевой воды – мы производим чистую питьевую воду почти для 500 000 жителей Таллиннского региона“, – сказал исполнительный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев. Он добавил, что санитарно-защитная зона подразумевает ряд строгих ограничений, но в Tallinna Vesi поддерживают здоровый образ жизни и рады помочь раз в год организовать уникальное оздоровительное мероприятие на прибрежной территории. В то же время организаторы забега просят всех участников мероприятий с пониманием и вниманием отнестись к деликатной специфике местности.

Под пристальным наблюдением район санитарно-охранной зоны озера Юлемисте открывается для посетителей в особых случаях – для традиционного забега и в рамках дней открытых дверей, чтобы познакомить с водоочисткой, при этом гарантируется, что нагрузка на окружающую среду прибрежной зоны не будет слишком велика.

17 августа день соревнований откроется детскими забегами на территории водоочистной станции Юлемисте, забеги стартуют в 11 часов. Участие в детских забегах бесплатное, требуется предварительная регистрация (на месте с 10 часов).

Старт лесного забега Tallinna Vesi у Юлемисте будет дан в 11.50, а основное состязание, LII забег Tallinna Vesi вокруг озера Юлемисте, начнется в 12. Подробнее о забегах можно узнать здесь и в фейсбуке.