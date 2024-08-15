СЕЙЧАС | Квалификация ЛК: „Флора“ проигрывает чемпиону Исландии (1:2)
Сейчас в ответном матче третьего отборочного раунде Лиги конференций таллиннская „Флора“ играет с исландским клубом „Викингур“. Победитель этой встречи встретится в раунде плей-офф с чемпионом Андорры. Матч в прямом эфире показывает Soccernet.
Гости активно начали матч, и уже на 6-й минуте действующие чемпионы Эстонии оказались в роли догоняющих. Арон Элис Траундарсон вывел исландцев вперёд после подачи углового. „Флора“ заработала свой первый угловой на 10-й минуте. Зенёв пробил головой с подачи Васильева, что вызвало большую суматоху в штрафной гостей, но в итоге мяч оказался в руках у вратаря „Викингура“.
После пропущенного гола хозяева усилили натиск и создали несколько опасных моментов, которые в итоге принесли результат. На 26-й минуте Сергей Зенёв поразил ворота, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. На 36-й минуте Вахер ошибся в защите, и Николай Хансен уверенно отправил мяч в сетку.
Хозяева активно начали второй тайм, и на 52-й минуте Соометс сократил отставание в счете до минимума. На 56-й минуте счет мог стать равным, но удар Васильева пришелся в штангу.
До матча:
Если действующий чемпион Эстонии обыграет дома „Викингур“, а затем справится с андоррским клубом „Санта-Колома“, который проиграл в двухматчевом противостоянии латвийскому РФС со счётом 0:9, то выйдет в групповой этап.
„Флора“ начала европейское путешествие с поражения от словенского чемпиона „Целе“ (1:7 по сумме двух игр). После чего с трудом обыграла чемпиона Сан-Марино „Виртус“ (5:2), забив победные голы в овертайме.
„Флора“ на прошлой неделе показала характер, сыграв на выезде с чемпионом Исландии вничью (1:1).
Перед ответной встречей тренер таллиннской команды считает, что шансы обеих команд на выход в следующий раунд равны. „Мы не были тактически хороши, но благодаря воле и боевому духу добились хорошего результата, — сказал Вийк на пресс-конференции перед игрой. — Возможно, нам больше подходит такой стиль игры, как в Исландии, где нам не нужно было доминировать — мы допустили меньше ошибок, чем, например, против „Виртуса“.
„Флора“ — единственный эстонский клуб, который играл на групповом этапе еврокубков (2021 год). Поскольку победитель этой пары встретится в следующем раунде с чемпионом Андорры, то шансы на повторение исторического успеха велики.
Рауно Саппинен придаст команде дополнительную силу
В четверг „Флора“ может рассчитывать на помощь Рауно Саппинена, который долго отсутствовал из-за травмы. В прошлом году, играя в Израиле, он повредил колено. После паузы из-за травмы эстонский нападающий забил дважды, отличившись в матчах против „Виртуса“ и „Таммекки“. Саппинен уверен, что игра на домашнем стадионе даст их команде преимущество перед соперником.
„Первая игра проходила на искусственном поле, а теперь на „А. Ле Кок Арене“. Своих людей и болельщиков будет много, и я думаю, это даст нам преимущество, — сказал Саппинен. По его словам, в европейских турнирах ничего не гарантировано. — Нужно подходить к каждому матчу с правильным настроем и бороться. Если мы справимся с этим, сможем строить тактику и работать над другими аспектами. Самое важное — это желание“.
Как Саппинен сам оценивает свою текущую форму? „Колено в таком состоянии, что я готов играть 60 и более минут. Чувствую, что с каждой игрой становлюсь лучше. Постепенно, шаг за шагом“, — ответил нападающий сборной Эстонии.
Несмотря на скромную форму и сложный сезон в национальной лиге, у „Флоры“ отличные шансы попасть в евроосень. На кону стоит возможность второй раз в истории клуба выйти на групповой этап турнира. Для этого необходимо одолеть исландского чемпиона „Викингур“, а в плей-офф „Санта-Колому“.
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