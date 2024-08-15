СЕЙЧАС | Квалификация ЛК: „Флора“ проигрывает чемпиону Исландии (1:2)

Гости активно начали матч, и уже на 6-й минуте действующие чемпионы Эстонии оказались в роли догоняющих. Арон Элис Траундарсон вывел исландцев вперёд после подачи углового. „Флора“ заработала свой первый угловой на 10-й минуте. Зенёв пробил головой с подачи Васильева, что вызвало большую суматоху в штрафной гостей, но в итоге мяч оказался в руках у вратаря „Викингура“.

После пропущенного гола хозяева усилили натиск и создали несколько опасных моментов, которые в итоге принесли результат. На 26-й минуте Сергей Зенёв поразил ворота, но судья отменил гол из-за спорного офсайда. На 36-й минуте Вахер ошибся в защите, и Николай Хансен уверенно отправил мяч в сетку.

Хозяева активно начали второй тайм, и на 52-й минуте Соометс сократил отставание в счете до минимума. На 56-й минуте счет мог стать равным, но удар Васильева пришелся в штангу.

До матча:

Если действующий чемпион Эстонии обыграет дома „Викингур“, а затем справится с андоррским клубом „Санта-Колома“, который проиграл в двухматчевом противостоянии латвийскому РФС со счётом 0:9, то выйдет в групповой этап.

„Флора“ начала европейское путешествие с поражения от словенского чемпиона „Целе“ (1:7 по сумме двух игр). После чего с трудом обыграла чемпиона Сан-Марино „Виртус“ (5:2), забив победные голы в овертайме.

„Флора“ на прошлой неделе показала характер, сыграв на выезде с чемпионом Исландии вничью (1:1).

Перед ответной встречей тренер таллиннской команды считает, что шансы обеих команд на выход в следующий раунд равны. „Мы не были тактически хороши, но благодаря воле и боевому духу добились хорошего результата, — сказал Вийк на пресс-конференции перед игрой. — Возможно, нам больше подходит такой стиль игры, как в Исландии, где нам не нужно было доминировать — мы допустили меньше ошибок, чем, например, против „Виртуса“.