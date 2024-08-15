СЕГОДНЯ | Станет ли „Флора“ на шаг ближе к групповому этапу Лиги конференций УЕФА?

Если действующий чемпион Эстонии обыграет дома „Викингур“, а затем справится с андоррским клубом „Санта-Колома“, который проиграл в двухматчевом противостоянии латвийскому РФС со счётом 0:9, то выйдет в групповой этап.

„Флора“ начала европейское путешествие с поражения от словенского чемпиона „Целе“ (1:7 по сумме двух игр). После чего с трудом обыграла чемпиона Сан-Марино „Виртус“ (5:2), забив победные голы в овертайме.

„Флора“ на прошлой неделе показала характер, сыграв на выезде с чемпионом Исландии вничью (1:1).

Перед ответной встречей тренер таллиннской команды считает, что шансы обеих команд на выход в следующий раунд равны. „Мы не были тактически хороши, но благодаря воле и боевому духу добились хорошего результата, — сказал Вийк на пресс-конференции перед игрой. — Возможно, нам больше подходит такой стиль игры, как в Исландии, где нам не нужно было доминировать — мы допустили меньше ошибок, чем, например, против „Виртуса“.

„Флора“ — единственный эстонский клуб, который играл на групповом этапе еврокубков (2021 год). Поскольку победитель этой пары встретится в следующем раунде с чемпионом Андорры, то шансы на повторение исторического успеха велики.

Рауно Саппинен придаст команде дополнительную силу

В четверг „Флора“ может рассчитывать на помощь Рауно Саппинена, который долго отсутствовал из-за травмы. В прошлом году, играя в Израиле, он повредил колено. После паузы из-за травмы эстонский нападающий забил дважды, отличившись в матчах против „Виртуса“ и „Таммекки“. Саппинен уверен, что игра на домашнем стадионе даст их команде преимущество перед соперником.

„Первая игра проходила на искусственном поле, а теперь на „А. Ле Кок Арене“. Своих людей и болельщиков будет много, и я думаю, это даст нам преимущество, — сказал Саппинен. По его словам, в европейских турнирах ничего не гарантировано. — Нужно подходить к каждому матчу с правильным настроем и бороться. Если мы справимся с этим, сможем строить тактику и работать над другими аспектами. Самое важное — это желание“.