Новости Эстонии
15.08.2024, 10:11

Минсоцдел по ошибке засекретил постановление об изменениях в медицинской сфере

 
Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ei saanud isegi valitsuse liikmena eelnõudega AK-märke tõttu tutvuda.
Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ei saanud isegi valitsuse liikmena eelnõudega AK-märke tõttu tutvuda.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министерство социальных дел по ошибке поставило гриф „для внутреннего пользования“ на проекты постановлений об уточнениях в организации услуг здравоохранения и терминах, пишет RusERR.

Проекты постановлений появились в информационной системе министерства 26 июля, но ознакомиться с ними было невозможно из-за ограничения доступа.

В прошлые выходные на это обратила внимание министр юстиции Лийза Пакоста, по словам которой даже она, являясь членом правительства, не могла ознакомиться с документами из-за пометки „для внутреннего пользования“.

К настоящему моменту пометку сняли, и в Министерстве социальных дел подтвердили, что она была поставлена по ошибке.

„Человеческие ошибки случаются, но мне не известно о подобных случаях в Министерстве социальных дел в последние годы“, - сказала советник по связям со СМИ минсоцдел Кирси Пруудель.

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