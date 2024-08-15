Кошмар в Латвии: в мусоре нашли двух мертвых младенцев

Полиция получила результаты медицинских экспертиз, однако они не позволяют найти виновных. Одной из причин - женщины, вероятно, не становилась на учет по беременности.

Медицинские документы и запросы были разосланы во все медицинские учреждения и гинекологические учеты, но положительных ответов не поступило.

Ситуация с установлением причин смерти усложняется тем, что с момента смерти детей и до момента обнаружения трупов прошло время.

Экспертиза предполагает, что найденная в Гробине девочка была доношенной, но, вероятно, в феврале родилась уже мертвой. В Вентспилсе было найдено тело мальчика, который родился недоношенным - на 26-28-й недели беременности, родился он, вероятно, 11-12 мая. Установить в данном случае причины смерти точно невозможно - тело было найдено изъеденным грызунами.

Как уже сообщалось ранее, 7 марта этого года на пункте сортировки мусора в Гробинькой волости под Лиепаей был найден мертвый младенец.

А 12 мая этого года труп новорожденного был обнаружен в мусорном контейнере на крутом берегу Сталдзане в Вентспилсе.

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