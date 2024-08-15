СВОДКА ЗА СУТКИ | Несколько детей доставлены в больницу, в том числе семилетний мальчик
В среду произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, одно из них с самокатом. Были задержаны 7 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Вчера в 00:58 в Таллинне на улице Виру, 21 произошло дорожно-транспортное происшествие: 34-летний мужчина на велосипеде наехал на пешехода, 37-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.
В 09:42 в Таллинне на Мяннику теэ, 55 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 28-летний мужчина на автомобиле Tesla Model 3 въехал в мотоцикл Moto Guzzi, которым управлял 60-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.
В 10:24 в городе Пылва по адресу Рингтеэ 4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 65-летний мужчина на автомобиле Audi A4 Avant задним ходом наехал на пешехода, 88-летнего мужчину, на парковке Максимаркета. Пешехода доставили в больницу на обследование.
В 10:57 в Харьюмаа, в деревне Лауласмаа, на 32-м километре дороги Таллинн – Раннамыйза – Клоогаранна, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 83-летняя женщина за рулем Toyota Corolla, по неизвестной причине вылетела с дороги на повороте и выехала в кювет. Водитель доставлен в больницу.
В 11:01 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие на улице Я.Вильмси, 52 в Таллинне, где 58-летний мужчина на Dacia Duster при повороте налево наехал на 8-летнюю девочку, пересекавшую регулируемый пешеходный переход на обычном самокате. Девочку доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (в том числе работа светофора) уточняются.
В 12:31 произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу Аавику теэ, 35, в Юри, волость Раэ, где 7-летний мальчик, ехавший по тротуару на велосипеде, начал пересекать перекресток и был сбит грузовиком Scania, за рулем которого был 46-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.
В 16:15 в Кохтла-Ярве на Ярвекюласком шоссе, по адресу К.Луцу, 1, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 57-летний мужчина за рулем фургона Opel Vivaro не соблюдал дистанцию до впереди идущего неопознанного автомобиля. Идущий впереди автомобиль затормозил, и водитель Opel, чтобы избежать столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Peugeot Partner, которым управлял 58-летний мужчина. Водитель Peugeot был доставлен в больницу.
В 16:46 на улице Якоби, 38 в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, где 13-летний мальчик въехал на велосипеде в затормозивший впереди автомобиль Citroen Berlingo, которым управлял 43-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.
В 17:11 в волости Вильянди, деревне Вайбла, на 39-м километре дороги Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись 16-летняя и 13-летняя девушки, которые вместе катались на велосипедах. Младшая девочка ударилась о заднее колесо велосипеда старшей и упала. Скорая помощь оказала девочке первую помощь на месте.
В 17:56 в деревне Тылли Пярнумаа произошло дорожно-транспортное происшествие, где велосипедист, 12-летний мальчик, сзади врезался в стоящий на левой стороне дороги автомобиль Mercedes-Benz Vito, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.
В 18:13 в деревне Касаритса волости Выру на шоссе Рыуге - Вериярве, 8-й километр, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 57-летний мужчина, не заметивший дорожный знак 221 (уступи дорогу), въехал на автомобиле Toyota RAV4 в BMW X7 xDrive40D, которым управлял 38-летний мужчина. В результате столкновения BMW отбросило с дороги вправо. Водитель BMW и пассажирка Toyota, 53-летняя женщина, доставлены в больницу.
В 19.04 на улице Вескитамми, 3 в волости Лаагри, Харьюмаа, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 42-летний мужчина на автомобиле Volkswagen при повороте направо столкнулся с 13-летним мальчиком, который пересекал дорогу с электрическим велосипедом по пешеходному переходу. Велосипедиста доставили в больницу.
В 22:23 в Таллинне на улице Каларанна, 1а произошло дорожно-транспортное происшествие, где 46-летний мужчина, ехавший в темноте на велосипеде, попал в яму и упал. Велосипедиста доставили в больницу.
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