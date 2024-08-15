СВОДКА ЗА СУТКИ | Несколько детей доставлены в больницу, в том числе семилетний мальчик

Вчера в 00:58 в Таллинне на улице Виру, 21 произошло дорожно-транспортное происшествие: 34-летний мужчина на велосипеде наехал на пешехода, 37-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 09:42 в Таллинне на Мяннику теэ, 55 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 28-летний мужчина на автомобиле Tesla Model 3 въехал в мотоцикл Moto Guzzi, которым управлял 60-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 10:24 в городе Пылва по адресу Рингтеэ 4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 65-летний мужчина на автомобиле Audi A4 Avant задним ходом наехал на пешехода, 88-летнего мужчину, на парковке Максимаркета. Пешехода доставили в больницу на обследование.

В 10:57 в Харьюмаа, в деревне Лауласмаа, на 32-м километре дороги Таллинн – Раннамыйза – Клоогаранна, произошло дорожно-транспортное происшествие, где 83-летняя женщина за рулем Toyota Corolla, по неизвестной причине вылетела с дороги на повороте и выехала в кювет. Водитель доставлен в больницу.

В 11:01 зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие на улице Я.Вильмси, 52 в Таллинне, где 58-летний мужчина на Dacia Duster при повороте налево наехал на 8-летнюю девочку, пересекавшую регулируемый пешеходный переход на обычном самокате. Девочку доставили в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (в том числе работа светофора) уточняются.

В 12:31 произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу Аавику теэ, 35, в Юри, волость Раэ, где 7-летний мальчик, ехавший по тротуару на велосипеде, начал пересекать перекресток и был сбит грузовиком Scania, за рулем которого был 46-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.