Отец лучшего молодого футболиста чемпионата Европы-2024 получил ножевое ранение

По данным La Vanguardia, Мунира Насрауи, оцта футболиста „Барселоны“, ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчину доставили в больницу, пишет Sports.

У полиции уже есть нескольких подозреваемых, правоохранительные органы ведут расследование. Спустя пару часов после новости о ножевом ранении в Relevo сообщили, что отца Ямаля уже выписали, и он находится дома.

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы-2024. Футболист, которому 13 июля исполнилось 17 лет, принял участие во всех семи матчах испанцев, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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