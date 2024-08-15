Отец лучшего молодого футболиста чемпионата Европы-2024 получил ножевое ранение
Отец полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля получил ножевое ранение на парковке. Его уже выписали из больницы.
По данным La Vanguardia, Мунира Насрауи, оцта футболиста „Барселоны“, ударили ножом на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчину доставили в больницу, пишет Sports.
У полиции уже есть нескольких подозреваемых, правоохранительные органы ведут расследование. Спустя пару часов после новости о ножевом ранении в Relevo сообщили, что отца Ямаля уже выписали, и он находится дома.
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы-2024. Футболист, которому 13 июля исполнилось 17 лет, принял участие во всех семи матчах испанцев, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
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