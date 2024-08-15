„Реал“ в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА

В первом тайме „Реал“ не показал впечатляющей игры, и, несмотря на небольшое преимущество, „Аталанте“ удалось сдержать их атаки, а также создать опасный момент, когда мяч после рикошета попал в перекладину.

Звёздным игрокам „Реала“ не давали свободного пространства, из-за чего они нервничали и совершали ошибки, что привело к жёстким столкновениям и получению жёлтых карточек для Беллингема и Винисиуса.

В начале второго тайма „Аталанта“ снова показала свою силу, заставив вратаря „Реала“ Куртуа совершить суперсейв. Несмотря на попытки создать голевые моменты, у „Реала“ долго не получалось забить. Однако на 59-й минуте оборона итальянцев дрогнула. Винисиус сделал точный прострел на Вальверде, который отправил мяч в ворота.

После забитого гола испанцы продолжили активно атаковать, создавая множество опасных моментов. На 68-й минуте Мбаппе забил дебютный гол за „Реал“, отправив мяч в девятку.

„Реал“ взял 4-й трофей в 2024 году – Суперкубок УЕФА. Ранее выиграли ЛЧ, Ла Лигу и Суперкубок Испании.

„Реал“ обошел „Барселону“ и „Милан“ (по пять трофеев) и вышел на чистое первое место по количеству титулов. В общей сложности у „Мадрида“ девять участий в Суперкубке УЕФА: шесть побед и три поражения.

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