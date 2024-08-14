ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (903-й день) | Украинские военные заявляют о полном контроле в Судже и ударах по четырем военным аэродромам в России
Подводим итоги очередного дня войны.
Над территорией России сбили 117 беспилотников — Минобороны
Министерство обороны России утверждает, что в ночь на среду средства ПВО сбили 117 украинских БПЛА самолетного типа над восемью регионами страны, а также четыре тактические ракеты.
По 37 дронов, согласно заявлению, было сбито в Курской и Воронежской областях. Воронежский губернатор ранее сообщал об отражении атаки „более чем 35 беспилотников“. В Курской области также было сбито четыре ракеты, о чем ранее писал врио губернатора.
По версии Минобороны, еще 17 беспилотников сбили над Белгородской областью, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской, один – над Ростовской областями.
В Украине сбили на 100 дронов меньше, чем в России, следует из сводок военных
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что в ночь на среду Россия атаковала Украины 23 ударными дронами типа Shahed, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Сбить удалось 17 дронов-камикадзе в восьми областях Украины.
ВСУ не контролируют Суджу, утверждает генерал Алаудинов
В городе Судже в Курской области находятся подразделения российской армии, там идут ежедневные боестолкновения, ВСУ не контролируют город, заявил генерал Апти Алаудинов.
Заявление Алаудинова прозвучало после того, как сначала украинские военные, а затем украинские СМИ опубликовали фото из Суджи, из которых можно сделать вывод о том, что ВСУ свободно передвигаются в городе и его окрестностях.
„Укрэнерго“: ночью и утром российские военные атаковали энергообъекты на севере и юге Украины
„Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект „Укрэнерго“ в южном регионе. Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы, — говорится в пресс-релизе энергетической компании. — Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области. К утру энергопитание всех потребителей восстановлено“.
Украинские военные заявили, что уничтожили российский Су-34 в Курской области
Генштаб ВСУ сообщил, что на территории Курской области украинские войска уничтожили российский истребитель Су-34.
„Сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевой задачи, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34“, — говорится в сообщении Генштаба.
Российские военные сообщения о потере Су-34 не комментировали.
ВСУ взяли в плен в Курской области более 100 российских военных и продвинулись еще на 1-2 км — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала среды украинские военные взяли в плен в Курской области более 100 российских военнослужащих и продвинулись на 1-2 километра.
„С начала текущих суток войска на отдельных направлениях (в Курской области — ред.) продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 служащих противника“, — сказал Сырский в докладе президенту Зеленскому.
„В Курской области продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших ребят“, — написал Зеленский в телеграм-канале.
Украинские власти планируют открыть гуманитарные коридоры в Курской области — вице-премьер Верещук
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Силы обороны планируют сформировать „зону безопасности“ на территории Курской области, где развивается наступление ВСУ.
По словам Верещук, которую цитируют украинские СМИ, „зона безопасности“ предполагает проведение гуманитарных операций для поддержки гражданского населения в пределах зоны, открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей как в сторону России, так и Украины, а также допуск в эту зону международных гуманитарных организаций.
Зеленский обсудил создание военных комендатур в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на специальном совещании вопрос создания при необходимости военных комендатур на территории Курской области России, где ВСУ ведут наступление и берут под контроль населенные пункты.
„Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур. Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории“, — написал Зеленский в телеграм-канале.
Зеленский также заявил, что украинские силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права.
Зеленский заявил о „хорошем продвижении“ в Курской области
Кроме заявления об атаке на военные аэродромы в России — в вечернем обращении Владимира Зеленского новый комментарий об украинском вторжении в российскую Курскую область.
„Хорошее сегодня продвижение в Курской области — стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили и обменный фонд для нашего государства“, — цитирует его „РБК-Украина“.
Днем в среду Зеленский провел видеоразговор с главкомом ВСУ Александром Сырским. Сырский утверждает, что с начала суток украинские военные продвинулись на „отдельных направлениях“ в Курской области на один-два километра, „завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа“.
В свою очередь Минобороны России днем в среду заявило, что пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ на бронетехнике вглубь территории России в районе пяти населенных пунктов в Курской области, противник понес большие потери.
Зеленский подтвердил анонимные заявления об атаках дронов на четыре военных аэродрома в России
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил сотрудников СБУ, украинских военных, главное управление разведки Минобороны Украины за ночные атаки дронов, целью которых были, по его словам, военные аэродромы в России.
„Спасибо за меткие, своевременные, результативные удары по российским аэродромам. Наши украинские дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которые только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие — ракетное оружие“, — заявил Зеленский.
Ранее украинские силовики в анонимном порядке сообщали через СМИ, что целью масштабной атаки дронов в ночь на 14 августа были четыре военных аэродром в Воронежской, Нижегородской и Курской областях. Сейчас Зеленский объявил об этом официально.
Минобороны России утром сообщало об отражении атаки с использованием 117 беспилотников — это рекордное число. Однако российские военные и губернаторы не уточняли, что было целями атаки. О военных аэродромах писали неофициальные российские источники.
Источник: „Русская служба Би-Би-Си“.
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