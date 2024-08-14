ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (903-й день) | Украинские военные заявляют о полном контроле в Судже и ударах по четырем военным аэродромам в России

Над территорией России сбили 117 беспилотников — Минобороны

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на среду средства ПВО сбили 117 украинских БПЛА самолетного типа над восемью регионами страны, а также четыре тактические ракеты.

По 37 дронов, согласно заявлению, было сбито в Курской и Воронежской областях. Воронежский губернатор ранее сообщал об отражении атаки „более чем 35 беспилотников“. В Курской области также было сбито четыре ракеты, о чем ранее писал врио губернатора.

По версии Минобороны, еще 17 беспилотников сбили над Белгородской областью, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской, один – над Ростовской областями.

В Украине сбили на 100 дронов меньше, чем в России, следует из сводок военных

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что в ночь на среду Россия атаковала Украины 23 ударными дронами типа Shahed, а также двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Сбить удалось 17 дронов-камикадзе в восьми областях Украины.

ВСУ не контролируют Суджу, утверждает генерал Алаудинов

В городе Судже в Курской области находятся подразделения российской армии, там идут ежедневные боестолкновения, ВСУ не контролируют город, заявил генерал Апти Алаудинов.

Заявление Алаудинова прозвучало после того, как сначала украинские военные, а затем украинские СМИ опубликовали фото из Суджи, из которых можно сделать вывод о том, что ВСУ свободно передвигаются в городе и его окрестностях.

„Укрэнерго“: ночью и утром российские военные атаковали энергообъекты на севере и юге Украины

„Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект „Укрэнерго“ в южном регионе. Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы, — говорится в пресс-релизе энергетической компании. — Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области. К утру энергопитание всех потребителей восстановлено“.