В Нарве пока не решен вопрос с нехваткой учителей для школ и детсадов(3)
Накануне нового учебного года в Нарве продолжаются поиски учителей взамен тех, кто был уволен в связи с отсутствием обязательной языковой категории B2, пишет gazeta.ee.
Руководитель службы образования Лариса Дегель затрудняется сказать, сколько именно учителей сейчас не хватает, поскольку ситуация меняется с каждым днем, а объявленные городом конкурсы на замещение вакантных должностей будут идти вплоть до 15 августа.
Часть учителей не хотят возвращаться в школу
В конце июля правительство приняло постановление о том, что учителя, которые работали в школе по состоянию на 1 июля 2024 года, преподающие свой предмет на отличном от эстонского языке и владеющие эстонским языком на категорию В1, могут получить отсрочку на год и должны получить категорию В к 1 августа 2025 года. До тех пор школы могут продолжать с ними трудовые отношения на основе временных трудовых договоров.
По словам Дегель, постановление правительства Нарва получила накануне 1 августа. К этому моменту 85 учителей-предметников были уже уволены и получили полный расчет. „Мы успели договориться с 25 учителями, заключив с ними временные трудовые договора. В остальных случаях объявленные ранее конкурсы на замещение вакантных мест продолжаются, и мы не имеем права их остановить“, — пояснила Дегель. Теперь надо ждать, найдутся ли на объявленные вакансии новые учителя, и только если результаты конкурсов будут отрицательными, вакансии можно будет предложить прежним учителям, у которых есть категория В1.
Среди 85 уволенных учителей-предметников категорию В1 имеют и потенциально могут вернуться 77 учителей. Однако готовы ли они к этому? „Среди уволенных учителей есть те, кто психологически уже настроился на то, чтобы встать на учет в Кассу по безработице и посвятить год изучению эстонского языка. Так как они понимают, что отсрочка будет дана только на год и, работая в школе с полной нагрузкой, они могут и не справиться“, — рассказала вице-мэр по образованию Мессурме Писарева. По ее словам, некоторые учителя из тех, с кем пришлось общаться, твердо сказали, что решили взять тайм-аут и продолжить изучение эстонского языка. Есть и учителя пенсионного возраста, которые тоже решили уйти из школы: кто-то — чтобы продолжить изучение эстонского, а кто-то — на заслуженный отдых.
Не хватает учителей детсадов и спецпедагогов
Продолжится ли бесплатное обучение учителей эстонскому языку? „Да, такие возможности предоставят и Касса по безработице, и Институт эстонского языка, эти варианты будут предлагаться“, — ответила Писарева.
Получается, что постановление Министерства образования все же не решило все проблемы с нехваткой учителей на ближайший учебный год? На сегодняшний день точно ответить на этот вопрос трудно, сказала вице-мэр. Но, по крайней мере, учителя с В1, заинтересованные в продолжении карьеры, имеют возможность вернуться в школу. Зато для учителей детских садов послаблений нет. В Нарве сейчас не хватает семи учителей детсада с категорией С1.
„Совершенно не затронута постановлением проблема специалистов в детских садах и специалистов поддержки“, — отметила Лариса Дегель. Несмотря на то, что постановление позволяет работать с детьми опорным специалистам с категорией В2, в Нарве это проблему не решает, так как В2 имеется лишь примерно у половины имеющихся сейчас специалистов. В настоящий момент есть много вакансий логопедов, не хватает психологов и спецпедагогов — в общей сложности не хватает 14 опорных специалистов. Конкурс на все эти вакансии тоже идет, но, если результат окажется неуспешным, плана Б на этот случай пока нет.
У Нарвы нет финансовой возможности заинтересовать новых учителей из других городов хорошими квартирами или прибавкой к зарплате, как это делает Таллинн, рассказали в мэрии.
Однако пока до начала учебного года еще есть время, рано приходить к неутешительным выводам, считают чиновники. „Уже сейчас у нас есть школы, полностью укомплектованные всеми специалистами, в других учреждениях директора ждут окончания конкурсов, а затем будут вести переговоры с учителями“, — сказала вице-мэр по образованию.
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