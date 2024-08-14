В Нарве пока не решен вопрос с нехваткой учителей для школ и детсадов

Руководитель службы образования Лариса Дегель затрудняется сказать, сколько именно учителей сейчас не хватает, поскольку ситуация меняется с каждым днем, а объявленные городом конкурсы на замещение вакантных должностей будут идти вплоть до 15 августа.

Часть учителей не хотят возвращаться в школу

В конце июля правительство приняло постановление о том, что учителя, которые работали в школе по состоянию на 1 июля 2024 года, преподающие свой предмет на отличном от эстонского языке и владеющие эстонским языком на категорию В1, могут получить отсрочку на год и должны получить категорию В к 1 августа 2025 года. До тех пор школы могут продолжать с ними трудовые отношения на основе временных трудовых договоров.

По словам Дегель, постановление правительства Нарва получила накануне 1 августа. К этому моменту 85 учителей-предметников были уже уволены и получили полный расчет. „Мы успели договориться с 25 учителями, заключив с ними временные трудовые договора. В остальных случаях объявленные ранее конкурсы на замещение вакантных мест продолжаются, и мы не имеем права их остановить“, — пояснила Дегель. Теперь надо ждать, найдутся ли на объявленные вакансии новые учителя, и только если результаты конкурсов будут отрицательными, вакансии можно будет предложить прежним учителям, у которых есть категория В1.