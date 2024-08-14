„Мы вошли легко, практически без сопротивления“. Что говорят об операции ВСУ в Курской области сами ее участники

Мы публикуем перевод репортажа корреспондента Би-би-си из Сумской области. С оригиналом материала на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке.

Эти треугольники наклеивают или красят на борта каждого грузовика, бензовоза или транспортера, направляющегося к границе с Российской Федерацией в Сумской области.

Это наступление позволило украинцам захватить сотни квадратных километров российской территории и значительно увеличило темпы наступления и боевой дух.

Врио губернатора Курской области сообщил, что 28 населенных пунктов в российском регионе находятся под контролем ВСУ, эвакуированы почти 200 тысяч россиян.

Украинский солдат с позывным „Томаш“ только что вернулся с трансграничной операции вместе со своим товарищем „Аккордом“.

„Это было круто“, — без каких-либо эмоций описывает он военные успехи украинской операции.

Их подразделение операторов БПЛА готовилось к наступлению в течение двух дней.

„У нас был приказ прибыть сюда, но мы не знали, что именно это значит, — признается Томаш, остановившийся, чтобы выпить кофе на автозаправке. — Мы заблаговременно подавили все вражеские средства связи и наблюдения, то есть заранее подготовили коридор для входа“.

Сколько российской территории было занято украинскими войсками, в точности не известно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина уже контролирует 1000 квадратных километров в Курской области, но эти данные вызывают определенный скепсис.

Во вторник министерство обороны России утверждало, что попытки украинцев продвинуться глубже были пресечены, но в прошлом его не раз уже ловили на передаче ложных сведений.

Как бы там ни было, но, похоже, Киев готов пойти на эту рискованную военную игру.

Такого уровня активности в Сумской области, граничащей с Россией, я не видел со времен отвоевания своих территорий в 2022 году, когда украинцы наносили удар за ударом, и ветер, казалось, дул в их паруса.