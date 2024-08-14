Вратарь сборной Эстонии по футболу об игре в ведущей лиге Европы: такую возможность нельзя было упускать
Основной вратарь сборной Эстонии по футболу Карл Якоб Хейн (22), который на правах аренды перешел в испанский „Реал Вальядолид“ из лондонского „Арсенала“, заявил, что предложение от испанского клуба стало для него полной неожиданностью.
„На самом деле, предложение от „Вальядолида“ появилось как гром среди ясного неба. После этого такую возможность было нельзя упустить“, — сказал Хейн в интервью Delfi. — Попасть в аренду в такой сильный клуб и в такую сильную лигу было определённо лучшим вариантом, чем я мог ожидать.“
Эстонскому вратарю предстоит сыграть против таких грандов, как мадридский „Реал“ и „Барселона“. Однако Хейн считает, что ему неважно, против кого играть: „Это будет очень интересное, сложное и захватывающее путешествие. Неважно, против кого ты играешь. Всегда нужно хорошо выполнять свою работу“. Он также добавляет, что место в составе ещё нужно заслужить.
„С „Арсеналом“ у нас всё в порядке, и я верю, что летом следующего года меня в клубе снова будут ждать“, добавил вратарь.
Хейн рассказал, что у него еще не было возможности лично встретиться с владельцем „Вальядолида“ Роналду, „но я надеюсь, что это лишь вопрос времени“.
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