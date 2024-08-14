Вратарь сборной Эстонии по футболу об игре в ведущей лиге Европы: такую возможность нельзя было упускать

„На самом деле, предложение от „Вальядолида“ появилось как гром среди ясного неба. После этого такую возможность было нельзя упустить“, — сказал Хейн в интервью Delfi. — Попасть в аренду в такой сильный клуб и в такую сильную лигу было определённо лучшим вариантом, чем я мог ожидать.“

Эстонскому вратарю предстоит сыграть против таких грандов, как мадридский „Реал“ и „Барселона“. Однако Хейн считает, что ему неважно, против кого играть: „Это будет очень интересное, сложное и захватывающее путешествие. Неважно, против кого ты играешь. Всегда нужно хорошо выполнять свою работу“. Он также добавляет, что место в составе ещё нужно заслужить.

„С „Арсеналом“ у нас всё в порядке, и я верю, что летом следующего года меня в клубе снова будут ждать“, добавил вратарь.

Хейн рассказал, что у него еще не было возможности лично встретиться с владельцем „Вальядолида“ Роналду, „но я надеюсь, что это лишь вопрос времени“.

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